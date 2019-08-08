"Шахтар" зазнав істотної втрати перед грою з "Динамо"

Один із лідерів донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко не зможе допомогти своїй команді 10 серпня, коли відбудеться матч із київським "Динамо".

Віктор Коваленко

"Він відновлюється після важкої травми. Думали, що все буде не так складно, але, на жаль, це займає більше часу. Коваленко буде відсутнім ще два-три тижні. Медичний департамент дуже компетентний, намагається зробити максимум, але іноді вирішує лише час", – цитує пресслужба "гірників" головного тренера "Шахтаря" Луїша Каштру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" і в 8-й раз в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2:1. Переможний гол забив Денис Гармаш.

Нагадаємо, що центральна зустріч 3-го туру чемпіонату України в Favbet лізі "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 10 серпня на столичному НСК "Олімпійський". Напередодні було опубліковано розклад трансляцій цього матчу.

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