"Шахтар" запропонував 12 млн євро за лідера суперника по Лізі чемпіонів

Загребське "Динамо" відмовило донецькому "Шахтарю" в трансфері півзахисника Ніколи Моро за 12 млн євро. Хорватський клуб хоче отримати за гравця більше.

Як повідомляє агентство Sportske Novosti, "гірники" готові збільшити свою пропозицію, щоб оформити перехід футболіста. "Шахтар" намагався підписати півзахисника ще два роки тому під час зборів в Туреччині, але тоді трансфер зірвався.

Нікола Моро Ліга-футболу

Асистент головного тренера та легенда команди Даріо Срна особисто зацікавлений у 21-річному хорваті, який може поповнити склад "гірників" вже в зимове міжсезоння.

Моро взяв участь в обох матчах "Шахтаря" проти "Динамо" в груповому турнірі Ліги чемпіонів, отримавши вилучення в одному з них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійський гранд хоче купити нападника збірної України та донецького клубу Жуніора Мораеса.

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