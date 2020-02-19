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19 лютого • оновлено в 15:41
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"Шахтар" залишився без трьох гравців перед матчем ЛЄ проти "Бенфіки"

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Донецький "Шахтар" не зможе розраховувати на бразильців Додо та Майкона, а також на ізраїльтянина Манора Соломона в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Бенфіки".

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", Додо пропустить поєдинок проти португальців через вилучення в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів у грі з "Аталантою", а Майкон не приймав участь в зимових зборах "Шахтаря", оскільки перебував у розташуванні олімпійської збірної Бразилії . Що стосується Соломона, то півзахисник "гірників" продовжує відновлення після травми на зборах у Белеку та пропустить ще близько двох місяців.

ФК "Шахтар"

ФК "Шахтар"

УНІАН

Нагадаємо, що український клуб зіграє з "Бенфікою" 20 лютого в Харкові, а 27 лютого зустрінеться з португальцями в Лісабоні.

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Тема
Ліга Європи
Теги
ФК Бенфіка ФК Шахтар
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