"Шахтар" забив скандальний гол у матчі з "Динамо"

Нападаючий донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес відкрив рахунок в центральному матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу в Favbet Лізі проти київського "Динамо".

Гол на НСК "Олімпійський" вийшов скандальним. Соломон пройшов Миколенко і прострілив прямо на Мораеса, який п'ятою пробив Бойка. Кияни одразу кинулися атакувати бокового арбітра, вважаючи що м'яч пішов за лінію воріт.

Ярослав Козик порушення не побачив, зарахувавши удар. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити це взяття воріт.

У кінцівці тайму Жерсон Родрігеш зрівняв рахунок

На 64-й хвилині Марлос забив другий м'яч.

Нагадаємо, що збірна України з футболу уникла позбавлення очок у відборі до чемпіонату Європи 2020 року через скандал з натуралізацією бразильського форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

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