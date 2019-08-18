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"Шахтар" з втратами переміг у Львові

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Донецький "Шахтар" в 4-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграв ФК "Львів". Матч на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:0.

Чемпіони країни володіли ініціативою весь ігровий час і легко забив два м'ячі в першому таймі. З інтервалом в 6 хвилин у воротах господарів розписалися Марлос і Дентіньо.

Після цього "гірники" перейшли в режим економії енергії і впевнено довели зустріч до успішного фіналу.

На 62-й хвилині "Шахтар" міг забити третій м'яч, але суддя не зарахував забитий пенальті Алана Патріка через згравців, що забігли завчасно в штрафну. А з повторним ударом бразильця впорався Сарнавський.

Радість від перемоги була затьмарена серйозною травмою коліна Олександра Піхаленка і пошкодженням у Дентіньо. Бразильця на 53-й хвилині замінив Маркос Антоніо, а 22-річного українця на 74-й хвилині винесли з поля на ношах.

ФК "Львів" – "Шахтар" 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 31 Дентіньо, 0:2 – 37 Марлос.

Львів – Сарнавський, Квасний, Братков, Приймак, Гончар, Мартан, Рафаел Сабіно (Зубков, 79), Педро Вітор, Борзенко, Рожеріо Шина (Богунов, 75), Ренан Абнер (Пернамбуко, 46).

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Ісмаїлі, Кривцов, Степаненко, Алан Патрік (Пихаленок, 64; Додо, 74), Болбат, Марлос, Соломон, Дентіньо (Маркос Антоніо, 53), Мораес.

Попередження: Матвієнко (23), Мартан (39), Гончар (47), Степаненко (59), Рафаел Сабіно (67), Маркос Антоніо (88), Квасний (90).

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Львів
Теги
ФК Шахтар ФК Львів
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