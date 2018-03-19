"Шахтар" встановив історичний рекорд чемпіонату України

Донецький "Шахтар" встановив новий рекорд чемпіонату України з футболу за кількістю великих перемог поспіль. Це досягнення "гірники" оформили в 24-му турі Прем'єр-ліги України після того, як з рахунком 3:0 розгромили ФК "Маріуполь",

Дана перемога стала для донеччан п'ятої поспіль з різницею мінімум у три м'ячі. Раніше футболістам з Донецька і київського "Динамо" вдавалося добути лише чотири поспіль вікторії з розгромним рахунком, повідомляє Football.ua.

Нагадаємо, що напередодні з'явилися чутки про перехід форварда "Динамо" Мораеса в "Шахтар". Ігор Суркіс розставив крапки над i, давши чітку інформацію з цього "трансферу".