"Шахтар" врятувався від поразки в Туреччині

Донецький "Шахтар" у другому товариському матчі на тренувальному зборі в турецькому Белеку зіграв внічию (1:1) з "Войводіною", яка після 20 турів йде 3-ю в чемпіонаті Сербії.

Луїш Каштру в цій зустрічі вирішив випробувати молодняк і резерв команди, через що перша година гри була не дуже продуктивна. Поєдинок пожвавився лише після виходу кількох футболістів основи.

На 78-й хвилині Болбат зрізав м'яч в свої ворота, однак через 3 хвилини Алан Патрік зміг відновити рівновагу.

Свій наступний матч чемпіони України проведуть в середу, 29 січня, проти сербського "Пролетера". Початок о 09:45.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Белеку свої збори проводить і київське "Динамо". Напередодні віцечемпіони України зазнали безглуздої поразки від хорватського "Хайдука", пропустивши на останній хвилині.

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