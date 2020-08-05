"Шахтар" – "Вольфсбург": відеоогляд матчу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв німецький "Вольфсбург". Поєдинок в Києві на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 3:0.

"Шахтар" володів територіальною перевагою більшу частину ігрового часу, але втілити її в голи зміг лише на останніх секундах. З інтервалом в кілька десятків секунд "гірники" викотили три м'ячі.

Відзначилися Жуніор Мораес і Соломон. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд цієї битви.

"Шахтар" Україна – "Вольфсбург" Німеччина 3:0 (0:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 89 Мораес, 2:0 – 90 Соломон, 3:0 – 90 Мораес.

Шахтар – Пятов, Хочолава, Матвієнко, Додо, Кривцов, Степаненко, Алан Патрік, Маркос Антоніо (Коваленко, 74), Марлос (Соломон, 77), Тайсон (Коноплянка, 86), Мораес.

Вольфсбург – Кастельс, Понграчіч, Брукс, Тіссеран, Руссийон (Клаус, 83), Шлагер, Арнольд, Брекало (Жозуа Гілавогі, 75), Жоао Віктор, Вегорст, Гінчек (Мармуш, 62).

Попередження: Брукс (57), Кривцов (60), Шлагер (71), Арнольд (87).

Вилучення: Хочолава (67), Брукс (70).

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша зустріч між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців.