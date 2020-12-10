'Шахтар' вийшов до ЛЄ, відомі всі учасники плей-оф ЛЧ: спортивні підсумки 9 грудня

Донецький "Шахтар" сенсаційно зіграв внічию з "Інтером" і вийшов до 1/16 фіналу Ліги Європи, а ЗМІ дізналися подробиці скандалу матчу Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Башакшехіром".

Крім того, стало відомо, що тренер "Динамо" Мірча Луческу сказав своїм футболістам у перерві матчу з "Ференцварош".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 9 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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