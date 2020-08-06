'Шахтар' вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи: спортивні підсумки 5 серпня

Донецький "Шахтар", за чотири хвилини оформивши розгром "Вольфсбурга", вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи, а "Динамо" встановило ціну на Владислава Супрягу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 5 серпня.

Крім того, ліванська спортивна журналістка розповіла про вибух у Бейруті. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Ліванська спортивна журналістка – про вибух: Бейрута більше немає

Каштру прокоментував перемогу "Шахтаря"

"Шахтар" з розгромною перемогою вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи

"Динамо" встановило ціну на "нового Шевченка"

Дружина футболіста збірної України відмовилася вчити доньку українській мові

Зоряний одноклубник Малиновського може закінчити кар'єру після зради дружини

Став відомий можливий суперник Ломаченка в разі відмови Лопеса