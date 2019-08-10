Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Шахтар" виганяє з команди футболіста збірної України

7.5т Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" запропонував українському півзахисникові Максиму Малишеву припинити співпрацю.

Як повідомили в ефірі шоу "Футбольний формат" на телеканалі Еспресо, "гірники" хочуть достроково розірвати контракт з футболістом збірної України, а натомість виплатити йому всю суму, передбачену договором.

У той же час відзначається, що сам 26-річний гравець не збирається залишати клуб і хоче боротися за місце в стартовому складі чемпіонів України.

Нагадаємо, що Малишев виступає за "Шахтар" з 2009 року. У сезоні 2015/2016 дебютував за основну команду. 8 травня 2016 вперше вивів донецьку команду з капітанською пов'язкою.

Новини
Футболіст "Шахтаря" кинувся в бійку з фанатом "Динамо": опубліковано відео

Восени 2017-го Малишев надовго залишився поза футболом, вилетівши через травму на півроку. Хавбеку "гірників" довелося перенести операцію на коліні.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особа
Максим Малишев
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...