"Шахтар" виганяє з команди футболіста збірної України

Донецький "Шахтар" запропонував українському півзахисникові Максиму Малишеву припинити співпрацю.

Як повідомили в ефірі шоу "Футбольний формат" на телеканалі Еспресо, "гірники" хочуть достроково розірвати контракт з футболістом збірної України, а натомість виплатити йому всю суму, передбачену договором.

У той же час відзначається, що сам 26-річний гравець не збирається залишати клуб і хоче боротися за місце в стартовому складі чемпіонів України.

Нагадаємо, що Малишев виступає за "Шахтар" з 2009 року. У сезоні 2015/2016 дебютував за основну команду. 8 травня 2016 вперше вивів донецьку команду з капітанською пов'язкою.

Восени 2017-го Малишев надовго залишився поза футболом, вилетівши через травму на півроку. Хавбеку "гірників" довелося перенести операцію на коліні.

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