"Шахтар" відправився на матч з "Реалом" в ЛЧ без половини основного складу

Донецький "Шахтар" полетів у Мадрид на матч з місцевим "Реалом" в рамках першого туру Ліги чемпіонів без значної кількості основних футболістів.

Як повідомляється на офіційній сторінці "гірників" в Twitter, в Іспанії не зможуть зіграти захисники Микола Матвієнко і Сергій Кривцов, півзахисники Алан Патрік, Тайсон, Віктор Коваленко і Тарас Степаненко та нападник Жуніор Мораес. Коваленко отримав пошкодження в матчі останнього туру чемпіонату України проти "Львова" (5:1), а інші футболісти довгий час не тренувалися з командою через перебування на самоізоляції.

Повністю заявка "Шахтаря" на виїзний поєдинок з "Реалом" виглядає наступним чином:

Голкіпери: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Додо, Давид Хочолава, Віктор Корнієнко, Марк Мампассі, Вітао, Валерій Бондар;

Півзахисники: Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Майкон, Маркіньос Сіпріано, Георгій Судаков, Денис Шостак;

Нападники: Богдан В'юнник, Данило Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру заявив, що його команда живе в атмосфері страху.