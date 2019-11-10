"Шахтар" в скандальному перерваному матчі обіграв "Динамо"

Донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" в центральному матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Зустріч в Харкові на ОСК "Металіст" завершилася з рахунком 1:0 і ознаменувалася грандіозним расистським скандалом на останніх хвилинах.

Поєдинок розпочався у невисокому темпі без будь-якої гостроти, і лише до 13-й хвилині гра розгойдалася. Кияни тримали дуже високу лінію оборони, і господарям двічі майже вдалося закинути м'яч за спину захисникам суперника.

"Гірники" поступово тиснули все більше і більше, і на 15-й хвилині третій кутовий став результативним. Сергій Кривцов випередив усіх опонентів, загнав головою м'яч у сітку воріт Бущана.

Пропустивши гол динамівці заграли активніше, але до будь-якої конкретики справа не доходила. На 30-й хвилині "Шахтар" втратив Мораеса. Український бразилець пішов у стик з Поповим, і Денис, не бачачи за своєю спиною українського бразильця, випадково наступив йому на ногу. Травма виявилася серйозною, і Жуніора замінив Дентіньо.

Шахтар - Динамо ФК Шахтар

Шахтар - Динамо ФК Шахтар

Час, що залишився до перерви час був насичен єдиноборствами, але реально гольові моменти жоден клуб створити не змiг.

Другий тайм почався з справжньою рубки. Ніхто з футболістів не хотів поступатися, і жорсткі стики закінчувалися ушкодженнями гравців. "Шахтар" виглядав в кілька разів свіжишим, і його передачі і переходи з оборони в атаку були дуже непоганими.

Шахтар - Динамо ФК Шахтар

Шахтар - Динамо ФК Шахтар

За півгодини, що залишилися "біло-сині" так і не змогли нанести хоча б один удар в площину воріт.

Замість цього, за 15 хвилин до кінця основного часу матч був перерваний. Ультрас "Динамо" стали скандувати образливі речівки на адресу Дентіньо і Тайсона і Микола Балакін перервав на 3 хвилини гру, повівши команди з поля.

Перед зупинкою гри Тайсон, який не витримав образ, показав вболівальникам у відповідь середній палець і вибив м'яч на трибуни, за що після відновлення гри отримав червону картку.

кадр з відео

Шахтар - Динамо ФК Шахтар

Шахтар - Динамо ФК Шахтар

"Шахтар" – "Динамо" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 18 Крiвцов.

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Додо, Ісмаїлі, Крiвцов, Маркос Антоніо (Майкон, 90), Коваленко, Тете (Болбат, 88), Степаненко, Тайсон, Мораес (Дентіньо, 31).

Динамо – Бущан, Миколенко (Буяльський, 59), Шабанов, Кендзьора, Попов, Циганков, Шапаренко, Вербич, Шепелев (Гармаш, 68), Родрігеш (Бесєдін, 62), Караваєв.

Попередження: Попов (8), Шабанов (16), Родрігеш (49), Миколенко (55), Коваленко (60), Дентіньо (63), Додо (65).

Вилучення: Тайсон (82).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня наші гранди провели зустріч 1/8 фіналу Кубка України, де "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" (2:1). Вирішальний гол на 108-й хвилині забив Денис Попов.

10 серпня зустріч між "Шахтарем" і "Динамо" в рамках 3-го туру Прем'єр-ліги завершилася з рахунком 2:1 на користь "гірників". У кінцівці гравці не змогли стриматися і влаштували бійку.

Нагадаємо, що "Динамо" 28 липня обіграло донецький "Шахтар" і в 8 разів в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2: 1.

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