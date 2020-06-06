"Шахтар" в результативному матчі обіграв "Десну" в УПЛ

Донецький "Шахтар" здобув непросту перемогу над чернігівською "Десною" в 25-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Поєдинок пройшов на полі столичного НСК "Олімпійського" при порожніх трибунах і завершився з рахунком 3:2.

Вже на 4-й хвилині підопічні Каштру відкрили рахунок в матчі. Кривцов знайшов пасом ривок Додо по флангу, той прострілив у центр штрафного, де неприкритий Фернандо в дотик поклав м'яч точно в дальній нижній кут.

Номінальні господарі продовжили пресингувати і через 20 хвилин заробили одинадцятиметровий, проте Марлос не зміг переграти Паста.

Все той же Марлос через хвилину зміг забити з гри. Бразильський українець обігрався з Аланом Патріком, увійшов в штрафну, накрутив суперників і покотив низом.

На 32-й хвилині "Десна" забила історичний м'яч. Матвієнко зіграв у своєму штрафному рукою і Фаворов ударом з пенальті вписав своє ім'я в історію, як автор першого гола "Десни" у ворота "Шахтаря" в УПЛ.

Після перерви повторився сценарій першого тайму, коли вже на старті "Десна" пропустила гол. Після цього "Шахтар" перейшов в економний режим і дозволив "Десні" за 2 хвилини до фінального свистка скоротити розрив.

"Шахтар" – "Десна" 3:2 (2:1, 1:1)

Голи: 1:0 – 4 Фернандо Педро, 2:0 – 25 Марлос, 2:1 – 32, пенальті Фаворов, 3:1 – 51 Марлос, 3:2 – 88 Будковський.

Шахтар – Трубін, Ісмаїлі, Кривцов, Додо, Матвієнко, Фернандо Педро (Мораес, 79), Марлос (Соломон, 74), Тайсон (Тете, 74), Степаненко (Пихаленок, 74), Маркос Антоніо, Алан Патрік (Коноплянка, 59 ).

Десна – Паст, Тамм (Картушов, 66), Фаворов, Імереков, Домбровський (Єрмаков, 74), Калитвинцев, Мостовий, Кузик (Будковський, 74), Огиря, Тотовіцкій (Гітченко, 46), Філіппов (Хльобас, 86).

Попередження: Домбровський (28), Матвієнко (31), Калитвинцев (82), Будковський (84), Маркос Антоніо (87).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "гірники" в 24-му турі УПЛ обіграли київське "Динамо". Перший поєдинок після карантину відбувся в Києві 31 травня на НСК "Олімпійський" і завершився з рахунком 3:1.

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