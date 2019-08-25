"Шахтар" в особливій формі зробив яскравий подарунок на 150-річчя Донецька

Донецький "Шахтар" здобув розгромну перемогу над ФК "Маріуполем" в 5-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Поєдинок в Харкові на ОСК "Металіст" завершився з рахунком 5:1.
"Гірники", які в честь 150-річчя Донецька вийшли в особливій формі з нашивками з молоточками, вже на 8-й хвилині відкрив рахунок.
⚒ Особлива форма до матчу в особливий день ⚒ # ШахтерМаріуполь # День шахтаря # Донецку150 ⠀ ⚒ A special outfit for the match on the special day ⚒ #ShakhtarMariupol #MinersDay # Donetsk150 ⠀ ⚒ Особлива форма до матчу особливого дня ⚒ # ШахтарМаріуполь # ДеньШахтаря # Донецьку150
Весь перший тайм підопічні Луїша Каштру володіли колосальною перевагою і легко закотили ще два м'ячі.
Гольова феєрія продовжилася і після перерви. За рахунку 4:0 "Маріуполь" зусиллями Вакули, зміг забити гол престижу.
Свій наступний поєдинок у 6-му турі "Шахтар" проведе з земляками з "Олімпіка". Матч відбудеться 1 вересня.
"Шахтар" – "Маріуполь" 5: 1 (3:0, 2:1)
Голи: 1:0 – 8 Тете, 2:0 – 11 Тете, 3:0 – 12 Мораес, 4:0 – 62, пенальті Тайсон, 4:1 – 78 Вакула, 5:1 – 83 Маркос Антоніо.
Шахтар – Пятов, Додо, Хочолава, Ісмаїлі, Матвієнко (Бондар, 46), Марлос (Дентіньо, 65), Степаненко (Маркос Антоніо, 46), Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.
Маріуполь – Гальчук, Чоботенко (Петерман, 59), Яворський, Биков, Дава, Тищенко, Мишнєв, Путря, Федорчук, Вакула, Полегенько.
💥 Разгромная победа 5:1 в день двойного праздника! ⚒ #ДеньШахтера #Донецку150 ⠀ ⚽⚽ @furacaotete ⚽ @jrmoraes10 ⚽ @taisonfreda7 ⚽ @m.antonio00 #ШахтерМариуполь ⠀ 💥 A crushing 5-1 win on the double holiday! ⚒ #MinersDay #Donetsk150 ⠀ ⚽⚽ @furacaotete ⚽ @jrmoraes10 ⚽ @taisonfreda7 ⚽ @m.antonio00 #ShakhtarMariupol ⠀ 💥 Розгромна перемога 5:1 у день подвійного свята! ⚒ #ДеньШахтаря #Донецьку150 ⠀ ⚽⚽ @furacaotete ⚽ @jrmoraes10 ⚽ @taisonfreda7 ⚽ @m.antonio00 #ШахтарМаріуполь
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня в матчі Прем'єр-ліги з ФК "Львів" важку травму отримав молодий футболіст донецького "Шахтаря" Олександр Пихаленок.
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