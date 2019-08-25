"Шахтар" в особливій формі зробив яскравий подарунок на 150-річчя Донецька

Донецький "Шахтар" здобув розгромну перемогу над ФК "Маріуполем" в 5-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Поєдинок в Харкові на ОСК "Металіст" завершився з рахунком 5:1.

"Гірники", які в честь 150-річчя Донецька вийшли в особливій формі з нашивками з молоточками, вже на 8-й хвилині відкрив рахунок.

Весь перший тайм підопічні Луїша Каштру володіли колосальною перевагою і легко закотили ще два м'ячі.

Гольова феєрія продовжилася і після перерви. За рахунку 4:0 "Маріуполь" зусиллями Вакули, зміг забити гол престижу.

Свій наступний поєдинок у 6-му турі "Шахтар" проведе з земляками з "Олімпіка". Матч відбудеться 1 вересня.

"Шахтар" – "Маріуполь" 5: 1 (3:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 8 Тете, 2:0 – 11 Тете, 3:0 – 12 Мораес, 4:0 – 62, пенальті Тайсон, 4:1 – 78 Вакула, 5:1 – 83 Маркос Антоніо.

Шахтар – Пятов, Додо, Хочолава, Ісмаїлі, Матвієнко (Бондар, 46), Марлос (Дентіньо, 65), Степаненко (Маркос Антоніо, 46), Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Маріуполь – Гальчук, Чоботенко (Петерман, 59), Яворський, Биков, Дава, Тищенко, Мишнєв, Путря, Федорчук, Вакула, Полегенько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня в матчі Прем'єр-ліги з ФК "Львів" важку травму отримав молодий футболіст донецького "Шахтаря" Олександр Пихаленок.

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