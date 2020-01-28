"Шахтар" узгодив деталі переходу захисника в європейський топклуб – ЗМІ

Донецький "Шахтар" узгодив усі деталі щодо переходу захисника Миколи Матвієнка в лондонський "Арсенал".

Як повідомляє агентство Zbirna, єдиною перешкодою для трансферу залишається те, що "каноніри" ще не ухвалили остаточного рішення щодо головної кандидатури на позицію центрального захисника команди. Вони вибирають між Матвієнком і гравцем бразильського "Фламенго" Пабло Марі.

Микола Матвієнко Динамо Київ від Шурика

Іспанець вже приїжджав до Лондона для проходження медогляду, але клуби ще не зуміли домовитися щодо всіх нюансів переходу. Бразильська команда хоче продати футболіста негайно, а "Арсенал" готовий взяти його в оренду з правом викупу в літнє міжсезоння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі умови, на яких лондонський клуб готовий оформити трансфер захисника збірної України Миколи Матвієнка.

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