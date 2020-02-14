"Шахтар" увійшов до топ-30 найбільш стабільних клубів світу

Донецький "Шахтар" зайняв 30-е місце в списку найбільш фінансово стабільних команд світу, зумівши випередити багато іменитих клубів.
Як повідомляє інформагентство Soccerex, "гірники" набрали 1,048 бала, що дозволило їм зайняти 30-у позицію та залишити позаду "Аякс" (31), "Мілан" (34), "Вест Хем" (44), "Бенфіку" (64), "Аталанту" (75). Показник фінансової стабільності розраховувався на основі п'яти критеріїв: трансферна вартість гравців, матеріальні активи, грошові кошти в банку, потенційні вкладення інвестора та чистий борг.
Донецький "Шахтар"
За перше місце розгорнулася серйозна боротьба між двома командами, якими володіють арабські шейхи – "ПСЖ" з 5,318 балами та "Манчестер Сіті" з 5,197. На третій позиції опинилася мюнхенська "Баварія" – 3,888. Перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:
1. "ПСЖ" – 5.318
2. "Манчестер Сіті" – 5.197
3. "Баварія" – 3.888
4. "Тоттенхем" – 3.441
5. "Реал Мадрид" – 3.336
6. "Арсенал" – 3.150
7. "Челсі" – 2.893
8. "Ліверпуль" – 2.616
9. "Ювентус" – 2.195
10. "Борусія" Дортмунд – 2.154
Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" посів шосте місце серед європейських клубів за чистим прибутком у 2018 році.
Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!