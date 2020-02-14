Головна Новини
14 лютого • оновлено в 15:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Шахтар" увійшов до топ-30 найбільш стабільних клубів світу

881
Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" зайняв 30-е місце в списку найбільш фінансово стабільних команд світу, зумівши випередити багато іменитих клубів.

Як повідомляє інформагентство Soccerex, "гірники" набрали 1,048 бала, що дозволило їм зайняти 30-у позицію та залишити позаду "Аякс" (31), "Мілан" (34), "Вест Хем" (44), "Бенфіку" (64), "Аталанту" (75). Показник фінансової стабільності розраховувався на основі п'яти критеріїв: трансферна вартість гравців, матеріальні активи, грошові кошти в банку, потенційні вкладення інвестора та чистий борг.

Донецький "Шахтар"

Донецький "Шахтар"

За перше місце розгорнулася серйозна боротьба між двома командами, якими володіють арабські шейхи – "ПСЖ" з 5,318 балами та "Манчестер Сіті" з 5,197. На третій позиції опинилася мюнхенська "Баварія" – 3,888. Перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:

1. "ПСЖ" – 5.318

2. "Манчестер Сіті" – 5.197

3. "Баварія" – 3.888

4. "Тоттенхем" – 3.441

5. "Реал Мадрид" – 3.336

6. "Арсенал" – 3.150

7. "Челсі" – 2.893

8. "Ліверпуль" – 2.616

9. "Ювентус" – 2.195

10. "Борусія" Дортмунд – 2.154

Новини
Стало відомо, скільки "Шахтар" заробив у Лізі чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" посів шосте місце серед європейських клубів за чистим прибутком у 2018 році.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Теги
ФК Челсі ФК Бенфіка ФК Ювентус Боруссія Дортмунд ФК Арсенал Лондон ФК Манчестер Сіті ПСЖ ФК Баварія ФК Мілан ФК Аякс ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Каролина Харрикейнз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Нью-Джерси с форой в +1,0 шайбы
1.93 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Виннипега в основное время
2,07 Сделать ставку
Лион
VS
Страсбур
Победа хозяев
1.74 Сделать ставку
Прима
VS
Хорн
Украинец финиширует выше немца
2.3 Сделать ставку
Барселона
VS
Хетафе
Обе команды забьют
1.88 Сделать ставку
Аталанта
VS
Рома
Обе команды забьют
1.42 Сделать ставку
Болонья
VS
Дженоа
Ничья
3.64 Сделать ставку
Мехелен
VS
Андерлехт
Победа гостей
2.475 Сделать ставку
Диего Шварцман
VS
Пабло Куэвас
Победа Пабло Куэваса с форой в +3,5 гейма
2,02 Сделать ставку
Джордан Томпсон
VS
Андреас Сеппи
Победа Андреаса Сеппи с форой в +1,0 гейма
1.88 Сделать ставку