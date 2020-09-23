"Шахтар" сенсаційно втратив очки в УПЛ
Поєдинок "Рух" – "Шахтар" повинен був відбутися 12 вересня, але його перенесли через COVID-19 у львівському клубі
Для команд це дебютна зустріч між собою в УПЛ
Переможна серія «помаранчево-чорних» на «Арені Львів» перервалася після 20 матчів
Донецький "Шахтар" у перенесеному матчі 2-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сенсаційно зіграв в гостях внічию з "Рухом". Зустріч на "Арені Львів", яка пройшла з глядачами, завершилася з рахунком 1:1.
З перших хвилин гості захопили ініціативу, постійно напружуючи захист аутсайдера УПЛ гострими випадами. Кілька разів "гірники" були дуже близькі до голу. Особливо запам'ятався удар в штангу від Тете на 11-й хвилині. До кінця тайму "Рух" вирівняв ситуацію, відповідаючи небезпечними випадами.
Всі основні події відбулися після перерви. Вже на 2-й хвилині другого тайму Кухарук виконав простріл у штрафну. Степаненко спробував перехопити удар, але зрізав м'яч в свої ворота.
На цьому жах підопічних Каштру не закінчилася. Ще через 2 хвилини Бондар пішов до кінця в підкаті, зачепив суперника і отримав другу жовту картку, залишивши свою команду в меншості.
"Рух" дуже низько сіл на захист, залишивши собі лише варіанти з контратаками, але така тактика виявилася не найвигіднішою. На 67-й хвилині Марлос зрівняв рахунок після ідеального пасу від Тайсона.
До кінця основного часу "Шахтар" провів в атаках, але вирвати перемогу не зміг.
Більш того, на останніх секундах футболісти зі Львова мали чудову можливість здобути 3 очки.
"Рух" – "Шахтар" 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 47, автогол Степаненко, 1:1 – 67 Марлос.
Рух – Бандура, Гліха, Дуц, Парамонов, Копина, Климчук (Бойчук, 66), Мисик (Бойчук, 72), Кухарук (Русин, 46), Брикнер (Заставний, 72), Мартинюк, Кухаревич (Кондраков, 59).
Шахтар – Трубін, Додо, Бондар, Матвієнко, Корнієнко, Коноплянка (Марлос, 29), Тете (Соломон, 46), Алан Патрік (Коваленко, 79), Маркос Антоніо (Степаненко, 46), Тайсон, Мораес (Фернандо Педро, 86 ).
Попередження: Бондар (35), Брикнер (42), Кухарук (43), Кухаревич (51), Мартинюк (53), Алан Патрік (54), Степаненко (70), Гліха (87), Бойчук (90), Дуц ( 90).
Вилучення: Бондар (50).
Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня "помаранчово-чорні" в матчі 3-го туру УПЛ зіграли в нічию з луганською "Зорею".
Поєдинок вперше після початку карантину пройшов з глядачами і завершився з рахунком 2:2.