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"Шахтар" розгромною перемогою стартував на зборах у Німеччині

1.7тЧитати матеріал російською

Донецький "Шахтар" обіграв болгарський "Лудогорець" (3:0) у першому контрольному матчі на зборі в Німеччині.

Вже на 3-й хвилині після удару Тете "гірники" відкрили рахунок у матчі. Через 20 хвилин гол забив Алан Патрік. У другому таймі на заміну вийшов герой чемпіонату світу U-20 Данило Сікан і відзначився дебютним голом у складі "Шахтаря".

У сезоні 2018/2019 Сікан перейшов із "Карпат" у "Шахтар" і був відданий в оренду в "Маріуполь".

"Лудогорець" – "Шахтар" – 0:3

Голи: Тете (3), Патрік (28), Сікан (71)

"Шахтар" (1 тайм): Трубін – Додо, Кривцов, Хочолава, Сіпріано – Маркос Антоніо, Патрік, Пихаленок – Фернандо, Тете, Мораес.

"Шахтар" (2 тайм): П'ятов – Бутко, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Соломон – Сікан

Наступний контрольний матч "Шахтар" проведе 30 червня проти ЦСКА Софії.

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ФК ЛудогорецФК Шахтар
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