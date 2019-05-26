"Шахтар" розгромно переміг в донецькому дербі

Донецький "Шахтар" обіграв ФК "Маріуполь" в матчі 31-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Гра в Харкові завершилася з рахунком 4:0.

У першій половині матчу "гірники" змогли створити досить багато моментів, але в цілому, продемонстрували нудну гру. Все змінилося після перерви. Феєрична гра Дентіньо дозволила його команді перемогти з розгромним рахунком, а сам бразилець відзначився хет-триком.

Шахтар - Маріуполь ФК Шахтар

Шахтар - Маріуполь ФК Шахтар

Шахтар - Маріуполь ФК Шахтар

Шахтар - Маріуполь ФК Шахтар

Шахтар - Маріуполь ФК Шахтар

Шахтар - Маріуполь ФК Шахтар

Шахтар - Маріуполь ФК Шахтар

Шахтар - Маріуполь ФК Шахтар

Шахтар - Маріуполь ФК Шахтар

Шахтар - Маріуполь ФК Шахтар

Шахтар - Маріуполь ФК Шахтар

Шахтар - Маріуполь ФК Шахтар

"Шахтар" – "Маріуполь" 4:0

Голи: 1:0 – 52 Дентіньо, 2:0 – 57 Дентіньо, 3:0 – 78 Тете, 4:0 – 80 Дентіньо.

Шахтар – Трубін, Ордець, Кривцов, Бутко, Матвієнко, Тете, Степаненко (Коваленко, 81), Фернандо Педро (Сіпріано, 73), Маркос Антоніо, Дентіньо, Соломон (Марлос, 69).

Маріуполь – Гальчук, Тищенко, Биков, Дава, Полегенько, Мишнєв (Білоконь, 62), Горбунов (Петерман, 66), Путря, Федорчук, Вакула, Фомін (Бугай, 76).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі 30-го туру УПЛ "Шахтар" на полi ОСК "Металіст" зіграв внічию зі своїм одвічним суперником - київським "Динамо".

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