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24 травня • оновлено в 13:35
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"Шахтар" розгромив "Рух" в першому матчі після карантину

5.2т
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Донецький "Шахтар" у першому контрольному матчі після карантину, пов'язаного з пандемією коронавiрусe, розгромив "Рух" з Винників, який виступає у Першій лізі України. Поєдинок пройшов на базі в Святошино без глядачів і завершився з рахунком 4:1.

Шахтар - Рух

Шахтар - Рух

ФК Шахтар

Вже на 9-й хвилині номінальні гості несподівано вийшли виперед, проте рахунок 0:1 тримався не більш хвилини. Після цього на поле були лише чемпіони України, які забили ще три голи.

"Шахтар" – "Рух" – 4:1

Голи: Соломон (10), Марлос (64, пен.), Коноплянка (72), Мораес (85) – Брикнер (9)

"Шахтар" (перший тайм): Трубін (Гриценко, 29), Додо, Віта, Хочолава, Болбат, Маркос, Алан Патрік, Тете, Соломон, Тайсон, Фернандо (Сікан, 31).

"Шахтар" (другий тайм): П'ятов, Вакула, Кривцов, Матвієнко, А. Бондаренко, Степаненко, Пихаленок, Марлос, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

"Рух": Бандура, Романюк, Дуць, Білий, Мисик, Копина, Мартинюк, Брикнер, Бойчук, Синиця, Біленький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня київське "Динамо" сенсаційно зіграло в нульову нічию в матчі проти "Руху". Зустріч пройшла на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Шахтар
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