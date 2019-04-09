"Шахтар" показав, що зняв прихованою камерою в матчі з "Динамо"

Донецький "Шахтар" у себе на каналі в Youtube виклав зйомки прихованою камерою на матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу проти київського "Динамо".

"Голи, видалення, емоції, чвертьфінал! Дивіться все, що оточувало суперматч #ШахтарДинамо в Кубку України", - йдеться в описі до ролика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чвертьфінальний кубковий поєдинок "Шахтар" - "Динамо" завершився перемогою "гірників" у серії післяматчевих пенальті.

Під час бліц-інтерв'ю, головний тренер чемпіонів України Паулу Фонсека не стримався, розкритикувавши роботу суддів.

Крім того, після матчу наставник "Динамо" Олександр Хацкевич став учасником гучного скандалу.

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