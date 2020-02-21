"Шахтар" обіграв "Бенфіку" в ЛЄ: спортивні підсумки 20 лютого

Донецький "Шахтар" обіграв лісабонську "Бенфіку" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, а Україна переможно стартувала у відборі на чоловічий Євробаскет-2021.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 20 лютого.

Крім того, легенда "Динамо" Олександр Шовковський задумав судитися з "Київгазом". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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