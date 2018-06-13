"Шахтар" може безкоштовно отримати основного форварда "Динамо"

Донецький футбольний клуб "Шахтар" цікавиться конголезьким форвардом "Динамо" Дьємерсі Мбокані, Як повідомляє авторитетний спортивний ресурс footcd, крім "гірників" за нападником полюють "Трабзонспор", "Брюгге", "Антверпен" і "Андерлехт".

Нагадаємо, що контракт Мбокані з "Динамо" закінчується 30 червня, після чого нападник може безкоштовно перейти в стан "оранжево-чорних". Головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич не раз заявляв, що київський клуб не буде продовжувати контракт футболістом збірної Конго.