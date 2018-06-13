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"Шахтар" може безкоштовно отримати основного форварда "Динамо"

2.5тЧитати новину російською

Донецький футбольний клуб "Шахтар" цікавиться конголезьким форвардом "Динамо" Дьємерсі Мбокані, Як повідомляє авторитетний спортивний ресурс footcd, крім "гірників" за нападником полюють "Трабзонспор", "Брюгге", "Антверпен" і "Андерлехт".

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Нагадаємо, що контракт Мбокані з "Динамо" закінчується 30 червня, після чого нападник може безкоштовно перейти в стан "оранжево-чорних". Головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич не раз заявляв, що київський клуб не буде продовжувати контракт футболістом збірної Конго.

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "Обозреватель".

Тема
Трансфери
Особа
Дьємерсі Мбокані
Об'єкти
ФК ШахтарФК Динамо Київ
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