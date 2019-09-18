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19 вересня • оновлено в 02:02
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"Шахтар" - "Манчестер Сіті": відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

1.1т Читати матеріал російською

"Манчестер Сіті" розгромив донецький футбольний клуб "Шахтар" у першому турі Ліги чемпіонів. Зустріч у Харкові завершилася з рахунком 0:3.

Гості з Англії домінували всі 90 хвилин і легко скористалися помилками "гірників" в обороні. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд цієї гри.

"Шахтар" Україна – "Манчестер Сіті" Англія 0:3 (0:2, 0:1)

Голи: 0:1 – 24 Марез, 0:2 – 38 Гюндоган, 0:3 – 76 Габріел Жезус.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Соломон (Коноплянка, 46), Тайсон, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 74), Степаненко, Марлос, Мораес (Дентіньо, 77).

Манчестер Сіті – Едерсон, Уокер (Жоау Канселье, 81), Отаменді, Зінченко, Фернандіньо, Родрі Ернандес (Менді, 83), де Брюйне (Бернарду Сілва, 77), Стерлінг, Гюндоган, Марез, Габріел Жезус.

Попередження: Родрі Ернандес (29).

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"Шахтар" - "Манчестер Сіті": відео голів

Відзначимо, що це була п'ята зустріч між цими командами в Лізі чемпіонів. Свій останній поєдинок "гірники" провели 8 листопада 2018-го, на знаменитому "Етіхад", програвши з рахунком 0:6.

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Теми
Ліга чемпіонів Шахтар - Манчестер Сiтi
Теги
ФК Шахтар ФК Манчестер Сіті
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