"Шахтар" - "Манчестер Сіті": відео голів

Донецький "Шахтар" матчем з "Манчестер Сіті" стартував у найпрестижнішому клубному футбольному турнірі Європи. Поєдинок 1-го туру Ліги чемпіонів проходить в Харкові на ОСК "Металіст".

Вже з перших хвилин гості володіли безапеляційною ініціативою і на 25-й хвилині легко відкрили рахунок. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео голiв.

"Шахтар" Україна – "Манчестер Сіті" Англія 0: 3 (0: 2, 0: 1)

0: 1 – 24 Марез

0: 2 – 38 Гюндоган.

0: 3 – 76 Габріел Жезус.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Соломон (Коноплянка, 46), Тайсон, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 74), Степаненко, Марлос, Мораес (Дентіньо, 77).

Манчестер Сіті – Едерсон, Уокер (Жоау Канселье, 81), Отаменді, Зінченко, Фернандіньо, Родрі Ернандес (Менді, 83), де Брюйне (Бернарду Сілва, 77), Стерлінг, Гюндоган, Марез, Габріел Жезус.

Попередження: Родрі Ернандес (29).

Відзначимо, що це п'ята зустріч між цими командами в Лізі чемпіонів. Свій останній поєдинок "гірники" провели 8 листопада 2018 го, на знаменитому "Етіхад", програвши з рахунком 0: 6.

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