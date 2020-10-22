"Шахтар" – "Інтер": стало відомо про рішення МОЗ щодо вболівальників

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,0 т.
Вболівальники 'Шахтаря'

Міністерство охорони здоров'я України дозволило "Шахтарю" провести домашній матч другого туру Ліги чемпіонів проти "Інтера" з глядачами.

Як повідомляється на офіційному сайті "гірників", донецький клуб може заповнити трибуни НСК "Олімпійський", на якому відбудеться поєдинок, на 15% від його загальної місткості. Незабаром стане відома інформація про квитки й інші подробиці.

"За результатами проведеного аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, які проводяться в регіонах України відповідно до встановленого рівня епідемічної небезпеки, досвіду європейських країн, що почали допуск глядачів на футбольні поєдинки, МОЗ України вважає можливим залучення глядачів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Інтер"", – цитує сайт "гірників" текст листа.

Нагадаємо, що матч "помаранчево-чорних" проти італійської команди відбудеться у вівторок. 27 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" здобув сенсаційну перемогу над мадридським "Реалом".

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