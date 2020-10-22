"Шахтар" – "Інтер": стало відомо про рішення МОЗ щодо вболівальників

Міністерство охорони здоров'я України дозволило "Шахтарю" провести домашній матч другого туру Ліги чемпіонів проти "Інтера" з глядачами.

Як повідомляється на офіційному сайті "гірників", донецький клуб може заповнити трибуни НСК "Олімпійський", на якому відбудеться поєдинок, на 15% від його загальної місткості. Незабаром стане відома інформація про квитки й інші подробиці.

"За результатами проведеного аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, які проводяться в регіонах України відповідно до встановленого рівня епідемічної небезпеки, досвіду європейських країн, що почали допуск глядачів на футбольні поєдинки, МОЗ України вважає можливим залучення глядачів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Інтер"", – цитує сайт "гірників" текст листа.

Нагадаємо, що матч "помаранчево-чорних" проти італійської команди відбудеться у вівторок. 27 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" здобув сенсаційну перемогу над мадридським "Реалом".