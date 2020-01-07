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7 січня • оновлено в 15:08
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"Шахтар" готує трансфер вихованця "Динамо"

1.2т
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Донецький "Шахтар" може посилити лівий фланг оборони ексфутболістом київського "Динамо" Богданом Михайличенком, який виступає за луганську "Зорю".

Як повідомляє агентство Tribuna, "гірники" зацікавлені у 22-річному вихованцеві киян, який перейшов у "Зорю" на постійній основі влітку 2019 року, ставши частиною угоди по переходу Олександра Караваєва в "Динамо".

Богдан Михайличенко

Богдан Михайличенко

Football.ua

У нинішньому сезоні Михайличенко був беззаперечним гравцем основного складу луганчан. На його рахунку 17 матчів в українській Прем'єр-лізі, в яких йому вдалося забити 1 гол і віддати 4 ассисти. Також він взяв участь у 5 поєдинках кваліфікації Ліги Європи та 1 грі Кубка України.

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Тема
Трансфери
Теги
ФК Зоря ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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