"Шахтар" готує трансфер вихованця "Динамо"

Донецький "Шахтар" може посилити лівий фланг оборони ексфутболістом київського "Динамо" Богданом Михайличенком, який виступає за луганську "Зорю".

Як повідомляє агентство Tribuna, "гірники" зацікавлені у 22-річному вихованцеві киян, який перейшов у "Зорю" на постійній основі влітку 2019 року, ставши частиною угоди по переходу Олександра Караваєва в "Динамо".

Богдан Михайличенко Football.ua

У нинішньому сезоні Михайличенко був беззаперечним гравцем основного складу луганчан. На його рахунку 17 матчів в українській Прем'єр-лізі, в яких йому вдалося забити 1 гол і віддати 4 ассисти. Також він взяв участь у 5 поєдинках кваліфікації Ліги Європи та 1 грі Кубка України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, зацікавлений у підписанні захисника донецького "Шахтаря".

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!