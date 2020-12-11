"Шахтар" дізнався всіх можливих суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар", набравши 8 очок у груповому турнірі Ліги чемпіонів, потрапив до посіву під час жеребкуванні першого раунду плей-оф Ліги Європи.

"Гірники" дізнаються, з ким зіграють в 1/16 фіналу турніру, в понеділок, 14 грудня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги Європи. Початок – о 14:00 за київським часом.

Суперниками команди Луїша Каштру точно не будуть київське "Динамо" та російський "Краснодар". Таким чином у донецької команди є 13 варіантів суперників: "Зальцбург" і "Вольфсберг" (обидва – Австрія), "Олімпіакос" (Греція), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Мольде" (Норвегія), "Славія" Прага ( Чехія), "Бенфіка" та "Брага" (обидва – Португалія), "Гранада" та "Реал Сосьєдад" (обидва – Іспанія), "Лілль" (Франція), "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль), "Антверпен" (Бельгія) і "Црвена звєзда" (Сербія).

Перші зустрічі цієї стадії змагань пройдуть 18 лютого наступного року. Поєдинки у відповідь – 25 лютого.

Нагадаємо, донецький "Шахтар", двічі обігравши мадридський "Реал" і двічі зігравши внічию з міланським "Інтером", посів третє місце в групі В Ліги чемпіонів і вийшов до плей-оф Ліги Європи. У минулого розіграші цього турніру "гірники" дійшли до півфіналу, де поступилися тому ж "Інтеру" 0:5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" показав, що відбувалася у роздягальні команди після нічиєї з "Інтером" в заключному матчі групового турніру ЛЧ.