Головна Новини
28 лютого • оновлено в 14:38
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

3.7т
Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи. На жеребкуванні турніру, яке проходило в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, "гірникам" випав німецький "Вольфсбург".

Жеребкування Ліги Європи. 1/8 фіналу

Вольфсбург (НІМЕЧЧИНА) – Шахтар (УКРАЇНА)

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

UEFA

Перша зустріч між командами відбудеться 12 березня на полі "Вольфсбурга", а матч-відповідь – 19 березня у Харкові.

Нагадаємо, що в четвер, 28 лютого, "гірники" провели неймовірний виїзний поєдинок проти лісабонської "Бенфіки", зумівши зіграти внічию 3:3, що принесло їм вихід у наступний раунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру позитивно оцінив дії своїх футболістів у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Бенфіки".

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "жеребкування" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
жеребкування Ліга Європи
Місце
Швейцарія Ньон
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Рафаэль Надаль
VS
Григор Димитров
Победа Рафаэля Надаля с форой в -4,5 гейма
1.66 Сделать ставку
Тейлор Фриц
VS
Джон Изнер
Победа Тейлора Фрица
1.97 Сделать ставку
Кристиан Гарин
VS
Тьяго Уайлд
Победа Кристиана Гарина с форой в -3,5 гейма
1.93 Сделать ставку
Рената Сарасуа
VS
Лейла Фернандес
Победа Лейлы Фернандес со счетом 2:0
1.77 Сделать ставку
Хизер Уотсон
VS
Сю Ван
Победа Хизер Уотсон с форой в +2,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Уотфорд
VS
Ливерпуль
Уотфорд не забьет
2.25 Сделать ставку
Борнмут
VS
Челси
Борнмут с форой (+1)
1.60 Сделать ставку
Вест Хэм
VS
Саутгемптон
Обе забьют
1.62 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Бавария
Тотал меньше 3.5
2.06 Сделать ставку
Кельн
VS
Шальке
Тотал больше 2.5
1.82 Сделать ставку