"Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи. На жеребкуванні турніру, яке проходило в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, "гірникам" випав німецький "Вольфсбург".

Жеребкування Ліги Європи. 1/8 фіналу

Вольфсбург (НІМЕЧЧИНА) – Шахтар (УКРАЇНА)

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи UEFA

Перша зустріч між командами відбудеться 12 березня на полі "Вольфсбурга", а матч-відповідь – 19 березня у Харкові.

Нагадаємо, що в четвер, 28 лютого, "гірники" провели неймовірний виїзний поєдинок проти лісабонської "Бенфіки", зумівши зіграти внічию 3:3, що принесло їм вихід у наступний раунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру позитивно оцінив дії своїх футболістів у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Бенфіки".

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