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Шахтар - Динамо: відеоогляд матчу

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Київське "Динамо" поступилося донецькому "Шахтарю" в 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Рахунок на 9-й хвилині дальнім ударом відкрив Гармаш. "Шахтар" атакував і на 57-й хвилині Мораес забив м'яч у відповідь. Через 3 хвилини Гармаш відзначився зі знаком мінус, заробивши вилучення на Жуніорi.

Сам бразилець збірної України також не зміг дограти зустріч. Головний арбітр зустрічі Максим Козиряцький видалив "гірника" на 69-й хвилині, давши другу жовту картку.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відеоогляд цього матчу.

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Нагадаємо, що зустріч 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" - "Динамо" завершилася перемогою "гірників" в серії післяматчевих пенальті. Основний час завершився з рахунком 1:1.

Пізніше, в мікст-зоні харківського стадіону головний тренер киян Олександр Хацкевич прокоментував цей результат, згадавши Дениса Гармаша.

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Теми
Динамо - ШахтарКубок України з футболу
Місце
УкраїнаХарків
Теги
ФК ШахтарФК Динамо Київ
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