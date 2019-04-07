Шахтар - Динамо: відеоогляд матчу

Київське "Динамо" поступилося донецькому "Шахтарю" в 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Рахунок на 9-й хвилині дальнім ударом відкрив Гармаш. "Шахтар" атакував і на 57-й хвилині Мораес забив м'яч у відповідь. Через 3 хвилини Гармаш відзначився зі знаком мінус, заробивши вилучення на Жуніорi.

Сам бразилець збірної України також не зміг дограти зустріч. Головний арбітр зустрічі Максим Козиряцький видалив "гірника" на 69-й хвилині, давши другу жовту картку.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відеоогляд цього матчу.

Нагадаємо, що зустріч 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" - "Динамо" завершилася перемогою "гірників" в серії післяматчевих пенальті. Основний час завершився з рахунком 1:1.

Пізніше, в мікст-зоні харківського стадіону головний тренер киян Олександр Хацкевич прокоментував цей результат, згадавши Дениса Гармаша.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!