Головна Новини
26 травня • оновлено в 21:57
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Шахтар" - "Динамо": офіційно названі дата і місце

2.2т
Читати матеріал російською

Дирекція Прем'єр-ліги України визначилася з датами і часом початку матчів 24-го туру Favbet Ліги (УПЛ).

Поєдинок "Шахтар" – "Динамо", за обопільною домовленістю сторін, відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок о 17:00, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Шахтар - Динамо

Шахтар - Динамо

ФК Шахтар

У зв'язку з пандемією COVID-19 і заходами безпеки, вжитими для запобігання поширенню вірусу, всі поєдинки чемпіонату України до закінчення сезону 2019/20 пройдуть без глядачів.

Відзначимо, що п'ятеро футболістів київського "Динамо" отримали травми після виходу з карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня київське "Динамо" сенсаційно зіграло в нульову нічию в матчі проти "Руху". Зустріч пройшла на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Динамо - Шахтар" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Динамо - Шахтар Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
forZe
VS
Apeks
Победа forZe с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Nemiga
VS
Virtus.pro
Победа Nemiga с форой в +1,5 карты
1.51 Сделать ставку
100 Thieves
VS
Gen.G
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Hard Legion
VS
NaVi Junior
Победа Hard Legion с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
fnatic
VS
Godsent
Победа Godsent с форой в +1,5 карты
1.63 Сделать ставку
Nemiga
VS
Nordavind
Победа Nemiga
1.78 Сделать ставку
Лейпциг
VS
Герта
Тотал больше 3.5
2.05 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Падерборн
Инд. тотал Падерборна больше 1
1.85 Сделать ставку
Унион
VS
Майнц
Тотал больше 2.5
1.85 Сделать ставку
Фортуна
VS
Шальке
Обе забьют
1.77 Сделать ставку