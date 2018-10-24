Шахтар — Динамо: незвичайний постер у харківському метро вразив мережу

Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) креативно підійшла до реклами центрального матчу 14-го туру чемпіонату країни між "Шахтарем" і "Динамо". Перед поєдинком у Харкові в метро з'явилися постери в стилі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

На плакаті напис УПЛ зроблений латиницею і стилізований під логотип UFC. У центрі розташовано напис "Світ дивиться. Фонсека проти Хацкевича". Із боків плаката розташовані обличчя головних тренерів "Шахтаря" і "Динамо" — очі фахівців "світяться" клубними кольорами команд.

Плакат до матчу "Шахтар" — "Динамо" Телеканал Футбол

Плакат до матчу "Шахтар" — "Динамо" Фото: Кирило Крижановський

Приклад плаката бою Нурмагомедов — МакГрегор UFC

Фанати захоплено відгукуються про таку рекламу.

tribuna.com

tribuna.com

Нагадаємо, що українське Ель Класіко між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться 3 листопада у Харкові. Час початку гри — 17:00.

Напередодні "гірники" у 3-му турі Ліги чемпіонів програли англійському "Манчестер Сіті". Кияни у четвер, 25 жовтня, зіграють проти "Ренна".