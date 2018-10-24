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Шахтар — Динамо: незвичайний постер у харківському метро вразив мережу

17.6тЧитати матеріал російською

Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) креативно підійшла до реклами центрального матчу 14-го туру чемпіонату країни між "Шахтарем" і "Динамо". Перед поєдинком у Харкові в метро з'явилися постери в стилі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

На плакаті напис УПЛ зроблений латиницею і стилізований під логотип UFC. У центрі розташовано напис "Світ дивиться. Фонсека проти Хацкевича". Із боків плаката розташовані обличчя головних тренерів "Шахтаря" і "Динамо" — очі фахівців "світяться" клубними кольорами команд.

Плакат до матчу "Шахтар" — "Динамо"

Плакат до матчу "Шахтар" — "Динамо"

Телеканал Футбол

Плакат до матчу "Шахтар" — "Динамо"

Плакат до матчу "Шахтар" — "Динамо"

Фото: Кирило Крижановський

Приклад плаката бою Нурмагомедов — МакГрегор

Приклад плаката бою Нурмагомедов — МакГрегор

UFC

Фанати захоплено відгукуються про таку рекламу.

Шахтар — Динамо: незвичайний постер у харківському метро вразив мережу

tribuna.com

Шахтар — Динамо: незвичайний постер у харківському метро вразив мережу

tribuna.com

Нагадаємо, що українське Ель Класіко між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться 3 листопада у Харкові. Час початку гри — 17:00.

Напередодні "гірники" у 3-му турі Ліги чемпіонів програли англійському "Манчестер Сіті". Кияни у четвер, 25 жовтня, зіграють проти "Ренна".

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Теми
Прем'єр-ліга УкраїниДинамо - Шахтар
Місце
УкраїнаХарків
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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