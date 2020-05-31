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31 травня • оновлено в 07:24
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Шахтар – Динамо: дивитися онлайн трансляцію матчу УПЛ

1.1т
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Донецький "Шахтар" у центральному матчі 24-го туру Прем'єр-ліги України зійдеться у битві зі своїм одвічним суперником – київському "Динамо".

Примітно, що "гірники" приймуть "біло-синіх" на НСК "Олімпійський". Гра пройде у неділю, 31 травня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Початок – о 17:00.

Відзначимо, що рестарт першості після перерви в два з половиною місяці через карантин, ознаменувався скасуванням матчу "Карпати" – "Маріуполь". У львівському клубі відразу кілька гравців і співробітників захворіли на коронавірус.

ДЕ ДИВИТИСЯ ШАХТАР – ДИНАМО

Побачити класичне протистояння українського футболу можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Шахтар – Динамо

Шахтар – Динамо

ФК "Шахтар"

Тут показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

ПРОГНОЗ НА ШАХТАР – ДИНАМО

Аналітики вважають фаворитом майбутньої гри лідера першості та чинного чемпіона. Ставки на перемогу "Шахтаря" приймають з коефіцієнтом 1,84.

Нічия оцінюється котируванням 3,85. А показники на успіх динамівців досягають рівня 4,30.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Вперше в історії матчів "Динамо" і "Шахтаря" гру в полі буде судити повністю жіноча бригада арбітрів, яку очолить Катерина Монзуль з Харкова. Їй допомагатимуть арбітри на лініях Олександра Ардашева, яка представляє Київ, і сумчанка Марина Стрілецька.

Крім того, на матчі буде працювати система відеодопомоги арбітрам, якою керуватиме Віталій Романов з Дніпра.

Шахтар – Динамо

Шахтар – Динамо

ФК "Шахтар"

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

– Очікування хороші. Поєдинки з "Динамо" завжди важливі. На жаль, з відомих причин не буде вболівальників на трибунах. Звичайно ж, хотілося б заповнений стадіон. Постараємося зробити все, щоб виграти. "Шахтар" залишиться вірним собі. "Динамо" – хороша команда, але ми налаштовані тільки на перемогу і будемо за неї боротися.

Ігор Суркіс, президент "Динамо":

– Матч в Києві на "Олімпійському"? Думаю, жодної переваги це не дасть. Без глядачів, без будь-якої підтримки. За тиском матч, може, серйозного рівня, але він буде походити на контрольний. Я дивлюся матчі чемпіонату Німеччини. Бачив "Баварія" – "Боруссія"... Схоже на товариську гру.

ПОЛОЖЕННЯ У ТУРНІРНІЙ ТАБЛИЦІ

"Шахтар" впевнено лідирує в чемпіонаті, маючи 59 очок після 23 матчів. "Динамо" відстає від заклятого ворога на 13 пунктів і бореться за другу позицію і путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

"Шахтар" – "Динамо": всі подробиці матчу УПЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренерам і президенту "Динамо" дозволили відвідувати матчі команди в розіграші УПЛ.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Прем'єр-ліга України Динамо - Шахтар
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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