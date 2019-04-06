Шахтар - Динамо: букмекери назвали переможця матчу Кубка України

Букмекерські контори впевнені, що донецький "Шахтар" виграє у київського "Динамо" матч 1/4 фіналу Кубка України, і пройде до півфіналу.

Гра відбудеться в неділю, 7 квітня, на стадіоні "Металіст" в Харкові. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" – "Динамо". Початок зустрічі – о 17:00.

Коефіцієнт на те, що "гірники" за підсумками 90 хвилин виграють, становить 1,96. У той же час ставки на перемогу столичної команди в кубковому протистоянні приймаються з числом 4,20.

Показники на прохід в наступний етап з урахуванням додаткового часу такі: "Шахтар" - 1,49 і "Динамо" - 2,70.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зробило феєричний камбек у поєдинку проти луганської "Зорі", вирвавши перемогу в матчі з бійкою і двома вилученнями.

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