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Шахтар - Динамо: букмекери назвали переможця матчу Кубка України

1.5тЧитати матеріал російською

Букмекерські контори впевнені, що донецький "Шахтар" виграє у київського "Динамо" матч 1/4 фіналу Кубка України, і пройде до півфіналу.

Гра відбудеться в неділю, 7 квітня, на стадіоні "Металіст" в Харкові. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" – "Динамо". Початок зустрічі – о 17:00.

Коефіцієнт на те, що "гірники" за підсумками 90 хвилин виграють, становить 1,96. У той же час ставки на перемогу столичної команди в кубковому протистоянні приймаються з числом 4,20.

Показники на прохід в наступний етап з урахуванням додаткового часу такі: "Шахтар" - 1,49 і "Динамо" - 2,70.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зробило феєричний камбек у поєдинку проти луганської "Зорі", вирвавши перемогу в матчі з бійкою і двома вилученнями.

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Теми
Динамо - ШахтарКубок України з футболу
Теги
ФК ШахтарФК Динамо Київ
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