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"Шахтар" дав добро на перехід у "Динамо" ключового футболіста збірної України

2.6тЧитати матеріал російською

Колишній клуб українського футболіста луганської "Зорі" Олександра Караваєва не став перешкоджати переходу гравця в "Динамо", заявив відомий український журналіст Ігор Циганик.

Олександр Караваєв

Олександр Караваєв

football24.ua

При переході в "Зорю" у Караваєва була домовленість про те, що першочергове право викупу повинен мати "Шахтар". Луганчани, маючи на руках пропозицію від "Динамо", одразу запропонували "гірникам" викупити контракт. "Шахтар" відмовився, при цьому дозволивши трансфер у столицю.

"Коли Караваєв підписував повноцінний договір із" Зорею "була умова, що" Шахтар "під час наступного продажу повинен дати дозвіл. І якась порядність з'явилася в діях наших клубів", – заявив Циганик в ефірі "Циганик LIVE".

Частиною угоди щодо переходу Караваєва стане повноцінний перехід півзахисника "Динамо" Богдана Михайличенка в "Зорю", – уточнив журналіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, перша інформація про потенційний трансфер хавбека "Зорі" з'явилася ще 20 червня. Раніше спроби підписати колишнього "гірника" у киян були ще в 2017 році.

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Особа
Олександр Караваєв
Місце
Україна
Теги
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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