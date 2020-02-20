Шахтар – Бенфіка: дивитися онлайн матч плей-офф Ліги Європи

Після тривалої зимової перерви "Шахтар" відновлює сезон, і відразу ж досить важким матчем проти португальської "Бенфіки" в Харкові, 20 лютого.

З вильотом з Ліги чемпіонів команда Луїша Каштру розраховує серйозно повоювати в Лізі Європи, але вже перший суперник є серйозною перешкодою для "гірників". Донеччани хоч і зберегли Тайсона взимку, але ніким не посилилися, а чи вдалося усунути осінні ігрові проблеми - поки велике питання. Як завжди, "Шахтарю" доводиться починати плей-офф єврокубків "з місця в кар'єр", відразу після зборів, так як чемпіонат України відновитися тільки 22 лютого.

Тайсон не втік з "Шахтаря" взимку і знову виведе команду на єврокубковий матч shakhtar.com

"Бенфіка" хоч й беззастережно лідирує в чемпіонаті Португалії, але в останніх трьох матчах дала збій (2 поразки при одній нічиїй) та приїхала до Харкова без одного зі своїх основних хавбеків - півзахисника Габріеля. У "Шахтаря" в майбутньому поєдинку точно не зможе взяти участь правий захисник Додо, через дискваліфікацію в результаті червоної картки в останньому матчі групи ЛЧ, а також фланговий хавбек Манор Соломон (травма).

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Бенфіка", який стартує на харківському ОСК "Металіст" 20 грудня о 19:55

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ШАХТАР" - "БЕНФІКА"

ЛІГА ЄВРОПИ. 1/16 ФІНАЛУ

Харків. ОСК "Металіст". 20:00

Головний арбітр: Боббі Медден (Шотландія)

"Шахтар" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "ШАХТАР" - "БЕНФІКА"

У прямому ефірі перший матч "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи цього сезону традиційно покаже ТК "Футбол 1". Також в інтернеті за поєдинком в режимі лайф можна спостерігати на російському каналі "Матч! Футбол 1" та білоруському "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТАР" - "БЕНФІКА"

Досить прогнозовано букмекери обережні щодо першого матчу "Шахтаря" і "Бенфіки", віддаючи невелику перевагу господарям. Коефіцієнт на перемогу українців - 2,35, в той час як котирування на виграш "Орлів" становить 3,0. Нічия ж оцінюється в 3,30.

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "ШАХТАР" - "БЕНФІКА"

Головним рефері на матчі працюватиме шотландець Боббі Медден, якому допомагатимуть співвітчизники Дуглас Росс і Девід Рум. Також варто нагадати, що в матчах плей-офф Ліги Європи буде використовуватися система відеоповторів (VAR).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ШАХТАР" - "БЕНФІКА"

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Як ми, так і "Бенфіка" обожнюємо гарний, атакуючий футбол. Але, незважаючи на це, команди залишаться збалансованими в обороні. Проте, вільний простір для контратак будуть у обох команд. Чи вплине на гру той факт, що "Бенфіка" жодного разу не вигравала в останніх трьох поєдинках? Я вважаю, ні. Коли ми робимо презентацію нашим гравцям, то поділяємо теорію на чотири основні частини - організацію гри в атаці, в обороні, переходи в атаку, в оборону суперника".

Бруно Лаже, головний тренер "Бенфіки"

"У нас досить стислий графік ігор, і є всього три дні відпочинку від гри до гри. Міняти особливо нічого не будемо, що сталося - то сталося. Залишаємося на першому місці в чемпіонаті Португалії, команда відновлюється від важких матчів, тому що ми граємо з третього дня на четвертий, і це відбувається останні два тижні. Це може позначитися на результаті, але будемо продовжувати слідувати тією ж схемою та грі, яку розвивали ".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Алан Патрік, Степаненко – Тете, Марлос, Тайсон – Мораес

"Бенфіка" (4-4-2): Одіссеас - Андре Алмейда, Діаш, Феррейра, Грімальдо - Піцці, Таарабт, Флорентіно Луїш, Рафа Сілва - Чікіньо, Вінісіус

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