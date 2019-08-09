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Сезон англійської Прем'єр-ліги почався з моторошного інциденту

1.7т Читати матеріал російською

Основний воротар "Ліверпуль" Аліссон Беккер не зміг продовжити стартовий матч нового сезону Прем'єр-ліги.

Уже в першому таймі гри з "Норвічем" бразильський страж воріт "червоних" на рівному місці отримав травму. На 35-й хвилині він невдало послизнувся під час виконання удару від воріт. Замість бразильця на 39-й хвилині матчу вийшов лічтній новачок "червоних" Адріан Сен-Мігель.

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Про характер пошкодження воротаря "Ліверпуля" поки нічого невідомо. Цікаво, що після першого тайму переможці Ліги чемпіонів громив свого суперника з рахунком 4:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Уейн Руні прийняв несподіване рішення щодо свого переходу з американського клубу в команду англійської Чемпіоншіпа.

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія Ліверпуль
Тег
ФК Ліверпуль
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