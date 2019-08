Сезон англійської Прем'єр-ліги почався з моторошного інциденту

Основний воротар "Ліверпуль" Аліссон Беккер не зміг продовжити стартовий матч нового сезону Прем'єр-ліги.

Уже в першому таймі гри з "Норвічем" бразильський страж воріт "червоних" на рівному місці отримав травму. На 35-й хвилині він невдало послизнувся під час виконання удару від воріт. Замість бразильця на 39-й хвилині матчу вийшов лічтній новачок "червоних" Адріан Сен-Мігель.

Alisson injured himself in the 35th minute and was changed #Liverpool #alisson pic.twitter.com/SKtbqNIWSV