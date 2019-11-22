Серйозний скандал: у Росії виникли нові проблеми перед Євро-2020

Національна збірна Росії з футболу зіткнулася з новою проблемою напередодні Євро-2020.

У завершальному матчі відбору на першість континенту в Сан-Марино вболівальники гостей відзначилися не тільки образливими вигуками на адресу капітана команди Артема Дзюби.

Збірна Росії з футболу РФС

Як повідомляє Telegram-канал "Футбольні теми", російські фанати оскандалилися фашистськими вітаннями та скандуванням прізвищ лідерів фашистського руху. Якщо Європейський футбольний союз (УЄФА) почне розслідування і доведе провину шанувальників команди Станіслава Черчесова, на росіян можуть чекати дуже жорсткі санкції.

Водночас не варто забувати, що РФ є однією з господарок Євро-2020. Нагадаємо, російську команду можуть відсторонити від чемпіонату через гучний допінговий скандал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні 22 листопада відбулося жеребкування стикових матчів відбору на Євро-2020, за підсумками якого ймовірних суперників на чемпіонаті дізналася й збірна України.

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