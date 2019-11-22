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22 листопада • оновлено в 16:57
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Серйозний скандал: у Росії виникли нові проблеми перед Євро-2020

1.3т
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Національна збірна Росії з футболу зіткнулася з новою проблемою напередодні Євро-2020.

У завершальному матчі відбору на першість континенту в Сан-Марино вболівальники гостей відзначилися не тільки образливими вигуками на адресу капітана команди Артема Дзюби.

Збірна Росії з футболу

Збірна Росії з футболу

РФС

Новини
Євро-2020: УЄФА пішов на вимушені заходи через Росію

Як повідомляє Telegram-канал "Футбольні теми", російські фанати оскандалилися фашистськими вітаннями та скандуванням прізвищ лідерів фашистського руху. Якщо Європейський футбольний союз (УЄФА) почне розслідування і доведе провину шанувальників команди Станіслава Черчесова, на росіян можуть чекати дуже жорсткі санкції.

Водночас не варто забувати, що РФ є однією з господарок Євро-2020. Нагадаємо, російську команду можуть відсторонити від чемпіонату через гучний допінговий скандал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні 22 листопада відбулося жеребкування стикових матчів відбору на Євро-2020, за підсумками якого ймовірних суперників на чемпіонаті дізналася й збірна України.

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Тег
збірна Росії з футболу
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Они просто озвучили государственную политику.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Evlanov Sergey, там скорее всего украинцев человек 15 было,провокаторов, потому что, на матчах Украины, это обыденное дело.
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иловайский юрий
иловайский юрий
чё за бред)))
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