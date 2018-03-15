Серйозні проблеми: один із найкращих стадіонів України почав руйнуватися - опубліковані фото

На львівській "Арені Львів" почалося руйнування фасаду. Про серйозні проблеми з дахом, стінами та трубами повідомив директор одного з кращих футбольних стадіонів України Євген Болкун.

За його словами, через затікання стін руйнується перший рівень корпусу стадіону. Однак загрози виведення арени з експлуатації поки немає.

"У нас є проблема з деформаційними швами, які були зроблені з порушенням норм. Тому відбувається затікання із променади на перший рівень корпусу. Це основна проблема. Крім цього, є деякі розриви труб, ми їх вже виправляли, а також протікання даху в окремих місцях, який доводиться ремонтувати. Однак це не ті руйнування, які привели б до виведення з експлуатації, такої загрози немає", - заявив Болкун в інтерв'ю "Львівському порталу".

Львівський портал

Львівський портал

Львівський портал

Глава стадіону зазначив, що фахівці з "Львівської політехніки" вже розробили проект для виправлення ситуації з протікаючими стелями.

"Навесні спробуємо своїми силами зробити кілька швів. Так поступово і будемо ремонтувати", - додав Болкун.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що в Росії почав провалюватися під землю стадіон ЧС-2018.