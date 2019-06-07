Сербські фанати ухвалили несподіване рішення про підтримку своєї збірної у Львові

Вболівальники збірної Сербії не приїдуть до Львова, щоб підтримати свою національну команду в матчі відбору до Євро-2020 проти збірної України.

Цю інформацію опублікував офіційний сайт УАФ, а їхні колеги з Футбольного союзу Сербії її підтвердили. Чому фанати ухвалили таке рішення, залишається загадкою, адже за тиждень до матчу повідомлялося, що на гру до Львова прибудуть приблизно 200 балканських уболівальників та відоме белградське угруповання футбольних хуліганів.

Стадіон "Арена Львів", де відбудеться матч Україна — Сербія

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського збірної України з футболу Андрій Шевченко визначився із заявкою команди на матч відбору Євро-2020 із Сербією.

Наставник "жовто-синіх", як і обіцяв, не включив до складу Андрія Ярмоленка. Крім того, не зіграють із балканцями хавбек київського "Динамо" Микола Шапаренко і лідер донецького "Шахтаря" Марлос.

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