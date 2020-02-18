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19 лютого • оновлено в 00:15
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Сенсація в Мадриді і шаленість у Дортмунді: результати Ліги чемпіонів 18 лютого

Сенсація в Мадриді і шаленість у Дортмунді: результати Ліги чемпіонів 18 лютого
В Європі відновився найпопулярніший клубний футбольний турнір континенту
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Двома матчами в Іспанії і Німеччині в Європі стартував плей-офф Ліги чемпіонів. У перших матчах 1/8 фіналу "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1:0), а "Боруссія" була сильнішою ПСЖ (2:1).

У Мадриді "матрацники", які були фаворитами у букмекерів, вже на 4-й хвилині шокували чинного переможця турніру.

Фабіньо невдало зіграв на подачі кутового, мимоволі віддав пас на ногу Саулю, і для того не склало труднощів із близької відстані послати м'яч у ворота.

Після цього господарі віддали ініціативу супернику, проте незважаючи на тотальне володіння м'ячем, "Ліверпуль" не зміг створити жодного небезпечного моменту біля воріт Облака. У першому таймі "червоні" виглядали розгублено, так і не налагодивши гру в атаці.

У другій половині підопічні Сімеоне продемонстрували зразкову гру на утримання сенсаційного результату.

Атлетіко - Ліверпуль

Атлетіко - Ліверпуль

Атлетіко - Ліверпуль

Атлетіко - Ліверпуль

Атлетіко - Ліверпуль

Атлетіко - Ліверпуль

Атлетіко - Ліверпуль

Атлетіко - Ліверпуль

Перший тайм у паралельному матчі в Дортмунді не порадував ні голами, ні насиченістю небезпечними моментами. "Боруссія" могла кілька разів покарати титулованих французів за втрати в середині поля, але німецьким футболістам не вистачало останнього пасу. Команда Тухель за перші 45 хвилин так і не змогла нічим небезпечним відзначитися в атаці.

Справжня гольова феєрія настала після перерви. Команди забили три м'ячі на двох, провівши божевільні 8 хвилин.

На 69-й хвилині Хакимі прострілив із правого флангу в штрафну ПСЖ. Геррейро пробив і влучив у воротаря, а Холанд добив м'яч у сітку – 1:0.

На 75-й хвилині Мбаппе прострілив на лінію воротарського, звідки Неймар вніс м'яч під поперечину – 1:1.

На 77-й хвилині Рейна виклав м'яч на лінію штрафного під ліву ногу Холанда і той потужним пострілом у дев'ятку вивів "Боруссію" вперед – 2:1.

Боруссія - ПСЖ

Боруссія - ПСЖ

Боруссія - ПСЖ

Боруссія - ПСЖ

Боруссія - ПСЖ

Боруссія - ПСЖ

Боруссія - ПСЖ

Боруссія - ПСЖ

Боруссія - ПСЖ

Боруссія - ПСЖ

Поєдинки у вiдповiдь заплановані на 11 березня.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Теги
Атлетіко Мадрид ФК Ліверпуль Боруссія Дортмунд ПСЖ
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