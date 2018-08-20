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Селезньова вигнали з поля через відео

4.2тЧитати новину російською

Форвард збірної України і турецького клубу "Акхісар" Євген Селезньов отримав пряму червону картку в грі чемпіонату Туреччини з клубом "Різеспор".

Епізод, який призвів до суворого покарання українця стався на 3-й доданій хвилині першого тайму, коли Селезньов непомітно плюнув в суперника. Однак проступок футболіста не залишився безкарним, оскільки в чемпіонаті Туреччини з цього року діє система відеоповторів VAR. Саме нею і скористався арбітр, щоб прояснити ситуацію з порушенням.

"Це була реакція Селезньова на стик 2-3 хвилинами раніше. Доведеться тепер його покарати, а епізод стане прикладом для турецького футболу. VAR зробить його краще", цитує тренера "Акхісар" Сафета Сушича skor.sozcu.com.tr.

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Тема
Чемпіонат Туреччини з футболу
Особа
Євген Селезньов
Об'єкт
збірна України з футболу
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