Селезньов iз чемпіонату Туреччини перейшов в український сільський клуб – ТК "Футбол"

Екснападник збірної України Євген Селезньов підписав контракт з "Колосом" з села Ковалівка, Васильківського району, Київської області, повідомляє програма "Великий Футбол" на телеканалі "Футбол 1".

Колишній одноклубник Селезньова по "Шахтарю" В'ячеслав Шевчук, який є одним з ведучих передачі, прокоментував цей трансфер в жартівливій формі.

"Я знаю, що його умовою було написати на футболці "Цар", – заявив Шевчук.

35-річний Селезньов в минулому сезоні грав за турецький "Бурсаспор". У сезоні 2019/20 провів 28 матчів, забивши 10 голів.

Крім виступу в чемпіонаті Туреччини і "Шахтарі", футболіст захищав кольори київського "Арсеналу", "Дніпра", російської "Кубані", а також пів сезону провів в іспанській "Малазі".

У плей-офф УПЛ "Колос" зайняв 6-е місце, вийшовши в кваліфікацію Ліги Європи.

В 2016-му Євген потрапив в скандал після підписання контракту з "Кубанню". Тоді свій перехід в клуб з країни-агресора Селезньов пояснив необхідністю годувати сім'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня Селезньов одружився на уродженці Воронежа Катерині Бєловiй.

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