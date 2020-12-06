Селезньов розповів, як головний тренер "Шахтаря" змушував "стукати" на одноклубників

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Євген Селезньов

Українського нападника футбольного клубу "Колос" із Ковалівки Євгена Селезньова шокували правила Паулу Фонсекi, який змушував у "Шахтарі" гравців доносити один на одного.

За словами Селезньова, йому, як і всім людям, властиво запізнюватися на кілька хвилин, але закладати одноклубників це було вищим за його розуміння.

"Ти запізнюєшся на базу хвилини на дві, але це Київ, це затори. Тренування починалася о 09:45, тобто виїхати треба о 08:00. Ти людина. Тобі властиво спізнитися на кілька хвилин. Перше, що мене насторожило і чому я здивувався в правилах, це те, що я, виявивши будь-якого, хто запізнився, повинен був підійти і сказати Фонсецi, що мій товариш запізнився. Я спершу думав, що це жарт. Я просто не розумію, як грати з партнером на одному полі, виручати один одного, а після матчу відразу йти і стукати на нього: "Він запізнився", – заявив Селезньов в ефірі Youtube-каналу "Вацко Live".

Гравець "Колоса" спроєктували ситуацію на Віктора Вацка.

"Давай зробимо так. Ось ми з тобою друзі. На футбольному полі ти втрачаєш м'яч, я тебе наздоганяю, наздоганяю твого гравця, допомагаю і виручаю тебе. А завтра я запізнився на дві хвилини, ти підходиш до тренера і кажеш: "А він запізнився". Як я сприймати тебе буду? Як?! Та ніяк! Я не розумію, як таке можна подумати зробити. А в "Шахтарі" були такі, хто так робив", – сказав Євген.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Селезньов прокоментував свій конфлікт із головним тренером збірної України Андрієм Шевченком і зізнався, що сказав би йому під час особистої зустрічі.

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