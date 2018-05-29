Фальшивка: "Ліверпуль" дико осоромився після фіналу Ліги чемпіонів в Києві - фотофакт

Фіналіст Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" потрапив в курйозну ситуацію, оголосивши про підписання першого літнього новачка команди. "Червоні" оформили перехід з французького "Монако" 24-річного бразильця Фабіньо, заплативши за нього 45 мільйонів євро (плюс п'ять мільйонів монегаски можуть отримати в якості бонусів).

"Ліверпуль" швидко поінформував своїх шанувальників про цей трансфер, опублікувавши фото, на якому Фабіньо ставить підпис під контрактом. Однак при найближчим розгляд виявилося, що документ з назвою "Угода гравця" є роздруківкою прес-конференції наставника англійців Юргена Клоппа напередодні фіналу Ліги чемпіонів з "Реалом".

Фабіньо ФК "Ліверпуль"

Як повідомляв "Обозреватель", капітан мадридського "Реала" Серз Рамос зганьбився під час фіналу Ліги чемпіонів, посміявшись над травмою лідера "Ліверпуля" Мохаммеда Салаха.