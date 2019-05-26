Що відбувається в збірній України: опубліковано відео

Легіонери збірної Украини з футболу почали прибувати до табору команду напередодні матчів відбору Євро-2020 с Сербією (7 червня) та Люксембургом (10 червня).

Першими у харківському готелі Superior Golf & Spa Resort з’явилися гравці "Гента" Роман Яремчук та Ігор Пластун, Василь Кравець з "Леганесу", Мар’ян Швед із "Селтика" та Іван Петряк, в якого поки що діє контракт із "Ференцварошем", пише FootBoom.

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Пізніше до збірної приєднаються Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка та Роман Безус, а також ще троє футболістів із "молодіжки". 27—28 травня прибуде решта легіонерів — Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Артем Кравець та Едуард Соболь.

А 1 червня склад національної команди поповниться гравцями з української Прем'єр-ліги.

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