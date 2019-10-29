Що чекає на збірну України у відборі ЧС-2022: новий формат кваліфікації

УЄФА оголосив формат відбіркового етапу чемпіонату світу-2022 для європейської зони. Кваліфікація ЧС за участю 55 європейських збірних (в тому числі України) пройде за новою формулою.

Кубок світу з футболу

Відбірковий турнір, в якому будуть розігруватися 13 путівок, повинен стартувати в березні 2021 року, а завершитися – матчами плей-офф в березні 2022.

Всі 55 збірних, які представляють асоціації УЄФА, зіграють в двохколовому турнірі в 10-ти групах (п'ять – по шість команд і п'ять – по п'ять). 10 переможців груп виходять безпосередньо на ЧС-2022.

10 команд, що зайняли другі місця, і дві кращі збірні Ліги націй-2020/2021 (серед тих, хто не потрапить в першій двійки в групах кваліфікації ЧС-2022) зіграють в березні 2022 року в раунді плей-офф, який буде складатися з двох етапів.

12 учасників спочатку в стикових півфінальних матчах визначать шість, а потім в фінальних – трьох найсильніших. Вони і отримають три останні путівки до Катару.

Фінальна частина чемпіонату світу буде проходити в період з 21 листопада по 18 грудня 2022-го.

На ЧС-2022 європейським командам буде надано 13 місць, Африці - 5 місць, Південній Америці та Азії – по 4,5 місця, КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка) – 3,5 місця, Океанії – 0,5 місця. Ще одна ліцензія дісталася збірній Катару як господареві мундіалю.

Нагадаємо, збірна України єдиний раз в історії добилася права на участь в чемпіонаті світу, вийшовши на мундіаль-2006 з першого місця у відбірковій групі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація футболу Аргентини (AFA) після вильоту команди з Копа Америка-2019 висловила намір виступати в європейській Лізі націй.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!