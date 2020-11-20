Ще один футболіст "Динамо" травмувався і вибув на тривалий термін

Нападник київського "Динамо" Назарій Русин не зможе допомогти своїй команді в 2020 році через травму ключиці.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, футболіст переніс операцію. Відновлення після неї триватиме близько трьох місяців.

Після приходу на посаду тренера "Динамо" Мірчі Луческу на рахунку Русина всього одна поява на полі. Він вийшов на заміну в кінцівці матчу УПЛ проти "Шахтаря", який закінчився розгромною перемогою "гірників" з рахунком 3:0. Першу половину сезону 2019/20 Назарій провів у луганській "Зорі", зігравши 17 поєдинків і забивши 7 голів за команду, а другу – в київському клубі (13 ігор, 2 голи, 2 асисти).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році за "Динамо" також не зіграють захисники Олександр Тимчик та Володимир Костевич, який ще не встиг дебютувати за киян.