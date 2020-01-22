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22 січня • оновлено в 22:36
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"Ще й доплачу": фанат спробував обміняти дружину на футбол

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Вболівальник "Ліверпуля" вирішив піти на незвичайний крок заради того, щоб побачити гру команди Клоппа в матчі 23-го туру чемпіонату англійської Прем'єр-ліги проти "Манчестер Юнайтед".

Фанат спробував обміняти дружину на футбол

Фанат спробував обміняти дружину на футбол

Daily Mail

Напередодні поєдинку невідомий фанат став біля стадіоні з оголошенням: "Міняю жінку на квиток. І ще 100 фунтів зверху докину". Чим увінчалася така спроба пробратися на гру, не уточнюється.

Нагадаємо, що поєдинок "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" в підсумку завершився з рахунком 2: 0. Голами відзначилися ван Дейк на 14-й хвилині і Мохамед Саллах на 90 + 3.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в позаминулому році уболівальник "Манчестер Сіті" програв свою дружину, поставивши на перемогу "городян" в матчі з "Манчестер Юнайтед".

Фанат "Сіті" обіцяв братові віддати свою дружину на тиждень, якщо підопічні Хосепа Гвардіоли програють "червоним дияволам" в 33-му турі АПЛ.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
Теги
ФК Манчестер Юнайтед ФК Ліверпуль
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